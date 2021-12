Credit Suisse senkt Ziel für Intesa Sanpaolo - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Intesa Sanpaolo":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 2,60 auf 2,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die ab sofort für die Aktie zuständige Analystin Pamela Zuluaga senkte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ihre Schätzung für die nachhaltige Eigenkapitalrendite (ROTE) im italienischen Bankgeschäft. Sie verwies auf eine gedämpfte Kreditnachfrage auf dem heimischen Markt./gl/nas Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2021 / 04:29 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.