Credit Suisse senkt Ziel für Intel auf 70 Dollar - 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Intel nach Zahlen von 75 auf 70 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen.Der Halbleiterhersteller habe bei der Umsatzentwicklung überzeugt, schrieb Analyst John Pitzer in einer am Freitag vorliegenden Studie. Beim Gewinn je Aktie sehe es aber nicht so gut aus, wenn man sich den Ausblick betrachte. Langfristig blieben die Aussichten jedoch gut./mf/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2020 / 04:07 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.