Credit Suisse senkt Ziel für Inditex auf 21 Euro - 'Underperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Inditex von 26 auf 21 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Das aktuelle Jahr scheine sehr herausfordernd zu werden für den Modehändler, schrieb Analyst Simon Irwin in einer am Montag vorliegenden Studie. Dabei verwies er darauf, dass Inditex auch geschäftlich aktiv in Russland und Osteuropa ist. Zudem sei auch der Ausblick in Richtung China herausfordernd und ein weiteres Thema steigende Kosten./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2022 / 17:25 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.03.2022 / 05:00 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.