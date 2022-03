Credit Suisse senkt Ziel für ING auf 13,50 Euro - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "ING Groep":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für ING angesichts des Ukraine-Kriegs von 14,50 auf 13,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Die niederländische Bank habe ein Bruttoengagement von 6,7 Milliarden Euro in Bezug auf Russland und 500 Millionen Euro in Bezug auf die Ukraine offengelegt, schrieb Analyst Jon Peace in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er habe seine Risikokosten angehoben und die Gewinnerwartungen reduziert, um ein unsicheres Umfeld für verspätete und ausgefallene Zahlungen widerzuspiegeln./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2022 / 04:25 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.03.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.