Credit Suisse senkt Ziel für Holcim auf 55 Franken - 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Holcim vor Quartalszahlen von 58 auf 55 Franken gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Analyst Lars Kjellberg senkte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die Annahmen für die Ergebnisse des Zementherstellers 2022 bis 2024. Er begründete dies mit einer sich eintrübenden Konjunktur, stark steigenden Kosten und Wechselkurseffekten./bek/he Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2022 / 15:31 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.