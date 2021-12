Credit Suisse senkt Ziel für Hellofresh - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Hellofresh nach dem Kapitalmarkttag von 95 auf 93 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analystin Victoria Petrova kürzte wegen höherer Investitionen des Kochboxenlieferanten ihre kurz- und mittelfristigen Margenannahmen, wie sie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie schrieb. Der Anlagehintergrund sei nicht gebrochen, aber nicht mehr derselbe. Die Expertin glaubt weiterhin an das Kerngeschäft. Die Internationalisierung und Integration von Fertiggerichten könnten zwar bedeutende Einnahmen bringen, aber auch ein Kostenfaktor werden./tav/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2021 / 04:28 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.