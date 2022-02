Credit Suisse senkt Ziel für Delivery Hero kräftig - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Delivery Hero von 171 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die hohen Investitionen in Glovo rückten die Bilanz des Essenslieferdienstes ins Rampenlicht, schrieb Analyst Joseph Barnet-Lamb in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Kurssturz der Aktie nach der jüngsten Zahlenvorlage und einem wegen der Glovo-Mehrheitsübernahme deutlich gesenkten operativen Ergebnisausblick (Ebitda) sei übertrieben. Die daraus resultierenden Sorgen überschatteten die ermutigenden Jahresziele für das Kerngeschäft, das noch im laufenden Jahr die Gewinnschwelle erreichen solle./gl/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2022 / 04:26 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.