Credit Suisse senkt Ziel für Delivery Hero - 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Delivery Hero von 174 auf 171 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Fokus habe sich verändert und die Gewinnschwelle rücke näher, schrieb Analyst Joseph Barnet-Lamb in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er verwies dazu auf die jüngste Telefonkonferenz des Online-Essenslieferdienstes. Er habe nun außerdem die mehrheitlich durch Delivery übernommene Liefer-App Glovo in seine Schätzungen aufgenommen./ck/mf Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2022 / 04:29 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.