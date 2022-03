Credit Suisse senkt Ziel für Danone auf 54 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Danone":

Finanztrends Video zu Danone



mehr >

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Danone von 58 auf 54 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er habe seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie in diesem Jahr um rund acht Prozent gesenkt, schrieb Analyst Eamonn Ferry in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Hintergrund seien die veränderten Erwartungen an die Margenentwicklung und Wechselkurseinflüsse. Die Bewertung des Lebensmittelkonzerns sei sehr niedrig./mf/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2022 / 05:29 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.