Credit Suisse senkt Ziel für Boeing auf 174 Dollar - 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Boeing nach Quartalszahlen von 184 auf 174 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen.Der Mittelabfluss beim Free Cashflow sei nicht so hoch gewesen wie am Markt gedacht, schrieb Analyst Robert Spingarn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Lagerbestände hätten diese in der Coronakrise wichtige Kennziffer am meisten belastet. In der Telefonkonferenz habe das Management durchblicken lassen, dass die Risiken wohl fortdauern dürften./bek/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2020 / 08:08 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.