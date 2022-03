Credit Suisse senkt Ziel für BMW auf 112 Euro - 'Outperform'

Finanztrends Video zu BMW Vz



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für BMW von 127 auf 112 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Autobauer verfüge über eine der besten Bilanzen in der Branche und sei geographisch ausgewogen aufgestellt, schrieb Analyst Richard Carlson in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Aktie ist weiterhin sein "Top Pick" in der Annahme, dass Anleger in stressigen Marktzeiten auf Qualität setzen dürften./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2022 / 22:19 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.