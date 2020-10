Credit Suisse senkt Yara auf 'Neutral' und Ziel auf 340 Kronen

Weitere Suchergebnisse zu "Yara International":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Yara von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 360 auf 340 norwegische Kronen gesenkt.Die Preisentwicklung für Stickstoffdünger reiche nicht aus, um die Entwicklung der Gaspreise auszugleichen, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das könnte auf der Profitabilität lasten. Zudem habe er die neue Spartenstruktur des Düngerkonzerns in sein Bewertungsmodell eingearbeitet. Die Fokussierung auf interne Initiativen, um sich überdurchschnittlich zu entwickeln, sei strategisch dennoch vernünftig./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2020 / 07:56 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.