Credit Suisse senkt Telefonica auf Neutral und Ziel auf 5,10 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Telefonica von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 7,82 auf 5,10 Euro gesenkt.Mit der Corona-Krise hätten sich die längerfristigen Perspektiven für den spanischen Telekomkonzern eingetrübt, schrieb Analyst Jakob Bluestone in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das mache Änderungen bei Schätzungen und Einstufung nötig. Auch seien die Auswirkungen von Übernahmen nun eingepreist./mf/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2020 / 03:16 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.