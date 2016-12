Credit Suisse senkt Sky auf 'Neutral' - Hebt Ziel auf 1075 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Sky plc":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Sky Plc anlässlich der geplanten Komplettübernahme durch 21st Century Fox von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 980 auf 1075 Pence angehoben.Analyst Matthew Walker passte sein Kursziel an das Kaufgebot des Unterhaltungskonzerns für den britischen PayTV-Sender an. Angesichts regulatorischer Risiken und sonstiger Unsicherheiten rechtfertige das Kurspotenzial von rund 9 Prozent aber keine Kaufempfehlung mehr, schrieb er in einer Studie vom Donnerstag./tav/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.