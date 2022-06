Credit Suisse senkt Siemens Gamesa auf 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Gamesa":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Siemens Gamesa angesichts der Offerte von Siemens Energy an die verbliebenen Aktionäre von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft. Das Kursziel reduzierte Analyst Mark Freshney in einer am Freitag vorliegenden Studie von 22 auf den Angebotspreis von 18,05 Euro. Er geht davon aus, dass die Offerte angesichts geringer Anforderungen erfolgreich sein wird. Um auf eine Besserung der Lage im Windkraftsektor zu setzen, biete sich Vestas als Alternative für Anleger an./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2022 / 05:07 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.