Credit Suisse senkt Pfizer auf 'Neutral' - Ziel 36 US-Dollar

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Pfizer von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 38 auf 36 US-Dollar gesenkt.Die kurzfristigen Möglichkeiten in der Medikamentenentwicklung reichten nicht aus, um die Patentabläufe auszugleichen, schrieben die Analysten in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie./ajx/la Datum der Analyse: 20.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.