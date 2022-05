Credit Suisse senkt Adidas auf 'Underperform' - Ziel 205 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Adidas von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 240 auf 205 Euro gesenkt. Analyst Simon Irwin begründete die Abstufung in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit Bedenken hinsichtlich der Umsatzziele des Sportartikelkonzerns. Er verwies dabei auf die Entwicklung der Nachfrage, derzeit in China und im zweiten Halbjahr auf globaler Ebene. Außerdem spüre Adidas in China Konkurrenzdruck und verliere dort Marktanteile. Er bevorzugt die parallel hochgestufte Puma-Aktie./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2022 / 19:30 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2022 / 05:03 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.