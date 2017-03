Credit Suisse nimmt Fresenius mit 'Neutral' wieder auf

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Fresenius SE mit "Neutral" und einem Kursziel von 74 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen.Das alte Kursziel lag bei 69 Euro. Er habe nun die Übernahme des spanischen Kliniksbetreiber Quironsalud sowie die Zahlen zum Schlussquartal 2016 in sein Bewertungsmodell eingearbeitet, schrieb Analyst Christoph Gretler in einer Studie vom Freitag. Der Zukauf in Spanien erscheine attraktiv, sei aber nicht ohne Risiko./ck/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.