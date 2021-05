Credit Suisse nimmt ASML mit 'Outperform' wieder auf

Weitere Suchergebnisse zu "ASML Holding":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat ASML mit "Outperform" und einem Kursziel von 720 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen.Der Konzern sei der führende Ausrüster für Lithographiesysteme für die Halbleiterindustrie, schrieb Analyst John Pitzer in einer am Freitag vorliegenden Studie. ASML profitiere von den zunehmenden Anwendungen von Chips in elektronischen Geräten wie Smartphones und Computer oder in der Automobilindustrie./tav/he Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2021 / 11:17 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.