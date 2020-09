Credit Suisse lässt Pernod Ricard auf 'Outperform'; Ziel 165 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Pernod-Ricard":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Pernod Ricard auf "Outperform" mit einem Kursziel von 165 Euro belassen.Jüngste Zahlen deuteten darauf hin, dass die Margensteigerung für den Spirituosenhersteller erst einmal nicht mehr so stark im Fokus stehe, schrieb Analyst Sanjeet Aujla in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem zögen Anleger und Angestellte stärker am selben Strick, da künftig deutlich mehr Beschäftigte Aktienoptionen sowie erfolgsorientierte Aktienboni erhalten könnten./gl/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2020 / 04:10 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.