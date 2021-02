Credit Suisse lässt HeidelbergCement auf 'Neutral' - Ziel 69 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "HeidelbergCement":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat HeidelbergCement nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 69 Euro belassen.Der Baustoffkonzern habe 2020 dank der Kostenentwicklung bessser als von ihm erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Lars Kjellberg in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im laufenden Jahr sollte ein freundlicheres Geschäftsumfeld die gesamte Branche stützen. Bei HeidelbergCement hänge viel von der Umsetzung der im September vorgestellten Strategie und Maßnahmen zum Aufholen des Rückstands auf die Konkurrenz ab./gl/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2021 / 22:20 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.