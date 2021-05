Credit Suisse hebt Ziel für Zurich auf 445 Franken - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Zurich Insurance Group":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Zurich nach Zahlen von 430 auf 445 Franken angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen.Analyst Farooq Hanif passte seine Schätzungen und das Ziel für den Versicherer in einer am Freitag vorliegenden Studie an den jüngsten Quartalsbericht an. Im Schaden-/Unfallbereich könnten die Ergebnisse künftig höher ausfallen als bislang erwartet./mf/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2021 / 04:07 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.