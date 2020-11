Credit Suisse hebt Ziel für Zurich auf 415 Franken - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Zurich Insurance Group":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Zurich nach Zahlen zum dritten Quartal von 385 auf 415 Franken angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen.Analyst Farooq Hanif erhöhte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Schweizer Versicherer. Die Dynamik bei der Preisentwicklung bleibe stark und dies dürfte sich in den kommenden zwei bis drei Jahren positiv auf das Wachstum auswirken. Auch die Kapitalausstattung sei weiterhin sehr solide und die Bewertungsprämie gegenüber dem Branchendurchschnitt verdient./la/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2020 / 05:16 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.