Credit Suisse hebt Ziel für Wacker Chemie auf 184 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Wacker Chemie vor Quartalszahlen von 168 auf 184 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Samuel Perry schraubte in einer am Freitag vorliegenden Studie die operativen Gewinnschätzungen (Ebitda) für 2022 bis 2024 im Schnitt um circa 30 Prozent nach oben. Grund seien konstant hohe Polysiliziumpreise dank einer starken Nachfrage. Die Profitabilität bei Silikonen und Polymeren dürfte deutlich zunehmen./bek/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2022 / 04:48 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.