Credit Suisse hebt Ziel für UBS auf 21 Franken - 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für UBS nach Quartalszahlen von 19,50 auf 21 Franken angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Höhere Gewinne und ein umfangreicheres Aktienrückkaufprogramm der schweizerischen Großbank nannte Analyst Jon Peace als Gründe für das höhere Kursziel. Besonders profitiert habe das Geldhaus vom Investmentbanking, hieß es in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./bek/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2022 / 04:38 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.