Credit Suisse hebt Ziel für Tesla auf 1125 Dollar - 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Tesla vor den Geschäftszahlen des ersten Quartals von 1025 auf 1125 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Angesichts des Kostenanstiegs bleibe die Margenentwicklung bei dem Elektroautobauer im Mittelpunkt, schrieb Analyst Dan Levy in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Strukturell blickt er weiter positiv auf die Aktie, für die er den Bewertungsmaßstab erhöhte. Tesla sieht er im Energiewandel als Technologieführer von besonderer Bedeutung./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 18.04.2022 / 23:34 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.