Credit Suisse hebt Ziel für Swiss Re auf 88 Franken - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Swiss Re":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Swiss Re vor Zahlen von 86 auf 88 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen.Analyst Iain Pearce begründete das neue Kursziel in einer am Montag vorliegenden Studie mit der fortgeschriebenen Bewertung und passte seine Ergebnisschätzungen an. Das erste Quartal 2021 dürfte für den schweizerischen Rückversicherer mit Blick auf die Prämienentwicklung herausfordernd gewesen sein. Belastungsfaktoren dürften auch die Winterstürme in den USA und die Mortalität aufgrund der Covid-19-Pandemie gewesen sein./ck/he Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2021 / 13:17 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.