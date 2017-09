Credit Suisse hebt Ziel für Siltronic auf 120 Euro - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Siltronic":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Siltronic nach einem Kapitalmarkttag von 110 auf 120 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen.Die Erholung der Wafer-Preise setze sich fort, schrieb Analyst Achal Sultania in einer Studie vom Freitag. Weitere Kapazitäten würden in vernünftiger Weise hinzugefügt. Seine Annahmen zu den Preisen und Margen hätten noch Luft nach oben, so der Experte. Er erhöhte seine Gewinnschätzungen./ajx/ag Datum der Analyse: 22.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.