Credit Suisse hebt Ziel für Shell auf 1815 Pence - 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Shell von 1715 auf 1815 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen.Analyst Thomas Adolff erhöhte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine kurz- bis mittelfristigen Preisschätzungen für Öl der Nordseesorte Brent sowie für britisches Erdgas. Seine langfristigen diesbezüglichen Prognosen beließ er aber unverändert. Shell habe im vergangenen Jahr die Fähigkeit unter Beweis gestellt, unter extrem schwierigen und schwankungsanfälligen Rahmenbedingungen zu operieren./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2021 / 04:18 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.