Credit Suisse hebt Ziel für Ryanair auf 17,91 Euro - 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Ryanair von 17,23 auf 17,91 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen.Analyst Neil Glynn zufolge dürfte die irische Billigfluggesellschaft ihren Marktanteil nach der Pandemie deutlich ausbauen. Es werde auch wahrscheinlicher, dass der Nettogewinn pro Passagier bald wieder die früheren Spitzenwerte erreiche, schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2021 / 05:38 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.