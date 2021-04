Credit Suisse hebt Ziel für Puma SE auf 88 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Puma SE vor Zahlen zum ersten Quartal von 86 auf 88 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen.Dank der sehr hohen Markendynamik dürfte der Sportartikelhersteller einen sehr starken Jahresstart verzeichnet haben, schrieb Analyst Simon Irwin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Einschränkungen wie die Lockdowns in Europa hätten die Geschäfte nicht so stark belastet wie befürchtet./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2021 / 05:58 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2021 / 06:00 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.