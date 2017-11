Credit Suisse hebt Ziel für Philips auf 38 Euro - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Philips Electronics":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für die Aktie des Gesundheitstechnologiekonzerns Philips nach einem Kapitalmarkttag von 36 auf 38 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen.Im Vergleich zur Vorjahresveranstaltung sei das Management mit Blick auf eine Trendwende im Bereich bildgebende Diagnoseverfahren optimistischer geworden, was das spezifische Margenziel für 2020 zeige, schrieb Analyst Max Yates in einer Studie vom Montag. Die Aktie bleibe eine attraktive Gewinnsteigerungsstory. Das neue Kursziel beziehe sich nun auf das Jahr 2019, was dem Margenpotenzial besser Rechnung trage./gl/tih Datum der Analyse: 06.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.