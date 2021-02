Credit Suisse hebt Ziel für Nokia auf 3,40 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Nokia von 2,95 auf 3,40 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen.Die Aktie des Netzwerkausrüsters sei günstig bewertet, aber es blieben Risiken, schrieb Analyst Achal Sultania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nach Quartalszahlen passte er seine Schätzungen an, das neue Kursziel macht der Experte nun aber am Jahr 2023 fest. Für eine möglicherweise bessere Einschätzung der Aktie warte er auf frühe Anzeichen einer geschäftlichen Erholung./mf/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2021 / 05:21 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.