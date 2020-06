Credit Suisse hebt Ziel für London Stock Exchange auf 8500 Pence

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für London Stock Exchange von 8000 auf 8500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen.Das neue Ziel ergebe sich aus den angehobenen Schätzungen, schrieb Analystin Haley Tam in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für die erhöhten Schätzungen spreche unter anderem die Erwartung eines guten zweiten Quartals./mf/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2020 / 03:11 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.