Credit Suisse hebt Ziel für L'Oreal auf 235 Euro - 'Underperf.'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat das Kursziel für L'Oreal von 225 auf 235 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underperform" belassen.Die Bewertung erscheine ihm hoch angesichts zweier Jahre pausierender Gewinne, schrieb Analyst Alan Erskine in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings weise der Kosmetikkonzern niedrigere Eigenkapitalkosten auf./bek Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2020 / 11:27 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2020 / 11:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.