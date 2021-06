Credit Suisse hebt Ziel für LVMH auf 695 Euro - 'Outperform'

Finanztrends Video zu LVMH - Moet Hennessy Louis Vuitton



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für LVMH vor den am 26. Juli erwarteten Halbjahreszahlen des Luxusgüterherstellers von 640 auf 695 Euro angehoben.Die Einstufung wurde auf "Outperform" belassen. Analyst Ling Xie rechnet laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit fortgesetzter Stärke in den Luxussegmenten. Er hob seine Schätzung für die operative Umsatzentwicklung im zweiten Quartal im Vergleich zum zweiten Jahresviertel 2019 von plus sieben auf nun plus zehn Prozent an. Er ist zudem etwas positiver gestimmt für die kurzfristige Marge./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2021 / 14:40 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.