Credit Suisse hebt Ziel für ING auf 14 Euro - 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für ING nach Zahlen für das zweite Quartal von 12 auf 14 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen.Vor allem wegen der Auflösung von Rückstellungen für drohende Kreditausfälle habe die Bank die Gewinnerwartungen übertroffen, schrieb Analyst Jon Peace in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte hob zudem den angekündigten Aktienrückkauf positiv hervor./mis/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2021 / 03:09 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.