Credit Suisse hebt Ziel für HeidelCement auf 60 Euro - 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat das Kursziel für HeidelbergCement von 56 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen.Der Zementkonzern habe im zweiten Quartal seine Erwartungen sowohl beim Umsatz als auch den Kostensenkungen übertroffen, schrieb Analyst Lars Kjellberg in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er passte daraufhin seine Gewinnschätzungen je Aktie nach oben an - für das laufende Jahr um 47 Prozent und für die beiden Folgejahre um bis zu 11 Prozent./tih/he Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2020 / 18:50 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.