Credit Suisse hebt Ziel für Givaudan - 'Underperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Givaudan von 2200 auf 2500 Franken angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen.Dem höheren Kursziel für den Duftstoff- und Aromenhersteller liege eine Neubewertung der Aktien zugrunde, schrieb Analyst Charles Bentley in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Ergebnisprognosen für 2020 und 2021 senkte der Experte hingegen. Operativ und auch aus Bewertungsaspekten bevorzugt er in der Branche die Symrise-Aktien./bek/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2020 / 11:30 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2020 / 04:09 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.