Credit Suisse hebt Ziel für FMC auf 84 Euro - 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Fresenius Medical Care (FMC) nach Zahlen für das erste Quartal von 81 auf 84 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen.Die Resultate des Dialysespezialisten hätten überzeugt, schrieb Analyst Christoph Gretler in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Entwicklung der Corona-Krise sei zwar schwer zu prognostizieren und FMC müsse sich um gefährdete Patienten kümmern, doch stimme ihn die Unterstützung durch Regierungen zuversichtlich. Er teile daher den Optimismus des Managements, die ursprünglichen Jahresprognosen erreichen zu können./mis/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2020 / 16:12 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.