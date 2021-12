Credit Suisse hebt Ziel für Eon auf 12,50 Euro - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Finanztrends Video zu E.ON



mehr >

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Eon nach dem jüngsten Kapitalmarkttag von 12,10 auf 12,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analystin Wanda Serwinowska aktualisierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie nun ihre Schätzungen. Die Aktie des Energieunternehmens bleibe eines ihrer "Top Picks" im Sektor, da das Unternehmen von steigenden Investitionen in Stromnetze profitiere. Und hier sei Deutschland die treibende Kraft in Europa, schrieb sie./ck/nas Veröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2021 / 09:44 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.12.2021 / 04:01 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.