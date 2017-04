Credit Suisse hebt Ziel für Diageo auf 2500 Pence - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Diageo":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Diageo von 2430 auf 2500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen.Die Erträge des Getränkekonzerns zögen dank des Geschäfts in Indien und mit Scotch an, schrieb Analyst Sanjeet Aujla in einer Studie vom Donnerstag./gl/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.