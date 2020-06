Credit Suisse hebt Ziel für Deutsche Börse auf 147 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Börse":

Finanztrends Video zu Deutsche Börse



mehr >

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Deutsche Börse von 140 auf 147 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen.Das neue Kursziel reflektiere die erhöhten Schätzungen, schrieb Analystin Haley Tam in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für dieses Jahr liege die Deutsche Börse im Plan und dürfte ihre ziel erreichen. Im kommenden Jahr gebe es jedoch zyklische Herausforderungen./mf/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2020 / 03:10 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.