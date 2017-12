Credit Suisse hebt Ziel für Deutsche Bank auf 16 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für die Deutsche Bank nach dem Einstieg des Investors Cerberus bei der Deutschen Bank von 14,50 auf 16 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen.Ein Zusammengehen mit der Commerzbank, an der Cerberus ebenfalls beteiligt ist, könne sich als attraktiv erweisen, schrieb Analyst Jon Peace in einer am Montag vorliegenden Studie./bek/das Datum der Analyse: 04.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.