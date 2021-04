Credit Suisse hebt Ziel für Covestro auf 68 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Covestro nach Quartalszahlen von 67 auf 68 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen.Analyst Chris Counihan hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzung für das operative Ergebnis (Ebitda) 2021 und 2022 um durchschnittlich drei Prozent an, wie er seine Kurszielanhebung begründete. Ein zentraler Aspekt mit Blick auf den Kunststoffhersteller sei die Dividende. Er schätze die Dividendenrendite 2021 auf etwa 4 Prozent. Diese Quote dürfte Covestro wohl auch aufrecht erhalten können und sie weiter aus dem freien Barmittelzufluss erwirtschaften können./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2021 / 04:12 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.