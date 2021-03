Credit Suisse hebt Ziel für CRH auf 46 Euro - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "CRH":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für CRH nach Zahlen von 43 auf 46 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen.Die erhöhten Schätzungen spiegelten die starke operative Entwicklung im zweiten Halbjahr und deren wahrscheinliche Fortsetzung wider, schrieb Analyst Lars Kjellberg in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die starke Bilanz des Baustoffherstellers eröffne weiteres Potenzial./mf/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2021 / 04:06 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.