Credit Suisse hebt Ziel für Boeing auf 233 Dollar - 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Boeing vor Zahlen für das erste Quartal von 193 auf 233 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen.Das derzeitige Flugverbot für die Flugzeuge des Typs 737 Max laste weiter auf der Aktie und die Anteilseigner hätten wenig Einsicht darin, wann dieses aufgehoben werde, schrieb Analyst Robert Spingarn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Deshalb und wegen der Corona-Krise habe sich Boeing zudem hoch verschuldet, weshalb die Aktionäre frühestens 2022 wieder auf Erträge aus ihrem Investment hoffen könnten./gl/he Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2021 / 08:05 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.