Credit Suisse hebt Ziel für Bayer auf 56 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Finanztrends Video zu Bayer



mehr >

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Bayer nach Geschäftszahlen und einem Ausblick von 46 auf 56 Euro angehoben, die Einstufung jedoch auf "Neutral" belassen. Mit dem für 2022 avisierten Umsatzwachstum liege der Agrarchemie- und Pharmakonzern über seiner Prognose, schrieb Analyst Dominic Lunn in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gleichzeitig erscheine ihm die Prognose des Unternehmens für die Profitabilität aber "ein wenig konservativ"./bek/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2022 / 20:48 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2022 / 05:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.