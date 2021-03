Credit Suisse hebt Ziel für BT Group auf 200 Pence - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "BT Group":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für BT Group nach Zahlen von 190 auf 200 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen.Er habe seine Schätzungen für die Telefongesellschaft nach den jüngsten Zahlen erhöht, schrieb Analyst Jakob Bluestone in einer am Freitag vorliegenden Studie. Bei operativen Gewinn (Ebitda) liege er mit seinen Schätzungen für 2022 und 2023 leicht über dem Konsens der Analysten./mf/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2021 / 04:47 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.