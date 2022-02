Credit Suisse hebt Ziel für BBVA auf 5,40 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Banco Bilbao Vizcaya Argentari":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für BBVA von 5,20 auf 5,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Pamela Zuluaga verwies nach den jüngsten Quartalszahlen der spanischen Bank auf den Optimismus des Managements bezüglich der Ertragsaussichten sowie auf die starke Erholung der Kreditvolumina und der Margen in Mexiko. Wegen des Inflationsdrucks und Wechselkurseffekten senkte sie jedoch ihre Schätzungen für den Vorsteuergewinn 2022 und 2023. Weitere Aktienrückkäufe berücksichtigt sie in ihrer Bewertung nun ebenfalls. Dies geht aus einer am Freitag vorliegenden Studie hervor./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2022 / 04:26 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.